Петржела: Я согласен со статусом легенды РПЛ

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался о своём опыте работы в РПЛ. Петржела возглавлял «сине-бело-голубых» с 2003 по 2006 год.

«Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием», — заявил Петржела «РБ Спорту».

Специалист заявил, что работал в «Зените» в тот момент, когда у команды еще не было денег. Как считает чешский тренер, с нынешним бюджетом он бы каждый год становился чемпионом РПЛ.

На данный момент главным тренером «Зенита» является Сергей Семак, который возглавляет клуб с 2018 года. Контракт Семака с санкт-петербургской командой рассчитан до конца сезона-2024/25.