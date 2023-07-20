Агент: Клубы РПЛ следят за Гапоновым

Станислав Станиславский, агент защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Интерес к Илье действительно есть от других клубов РПЛ, но не хотел бы называть конкретные команды. При поступлении реального предложения мы готовы его рассмотреть», — приводит слова Станиславского Metaratings.

Напомним, 25-летний футболист защищает цвета самарского клуба с февраля 2022 года. Изначально «Крылья Советов» арендовали Гапонова у «Спартака», а затем полностью выкупили права на футболиста.

В чемпионате России – 2022/23 Гапонов появился на поле в 16 матчах и стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до следующего года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 500 тысяч евро.