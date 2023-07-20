​«Зенит» может обменять Вендела на другого бразильца

В летнее трансферное окно из «Зенита» может уйти полузащитник Маркус Вендел - футболист может оказаться во «Фламенго».

По информации Metaratings, «Зенит» и «Фламенго» могут совершить обмен – в Бразилию отправится Маркус Вендел, а в Россию – Педро Абреу. Речь идёт о 26-летнем нападающем, которого специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 22 миллиона евро.

Педро Абреу ранее выступал в Европе за «Фиорентину». Правда, за первую команду итальянского клуба бразилец провёл только четыре матча.

Добавим, что «Зенит» свой ближайший матч проведёт 22 июля – против «Пари НН» на поле соперника.