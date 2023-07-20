Петрушин — о возможном возвращении Черчесова в РПЛ: «Ему нужны высокие задачи»

Экс-наставник «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос о возможном возвращении Станислава Черчесова в Российскую премьер-лигу. Ранее российский специалист был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«У тренера такая доля — не знаешь, где будешь завтра работать. Возраст Стаса позволяет ему еще продолжать строить тренерскую карьеру. Просто так куда‑то не пойдет. Ему нужны высокие задачи», — приводит слова Петрушина «Спорт День за Днем».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что 59-летний Черчесов может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Старт нового сезона РПЛ состоится завтра, 21 июля. В первом матче чемпионата России – 2023/24 «Динамо» встретится с «Краснодаром».