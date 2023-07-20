Ахметов: «Акинфеев уже всё всем доказал»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о сравнении Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Игорь уже всё всем доказал — играл большие матчи, брал трофеи. Нам нужно аплодировать и наслаждаться его карьерой. А Матвею ещё предстоит всё доказать», — заявил экс-игрок «армейцев» в интервью изданию Sport24. По мнению Ахметова, именно Акинфеев стал лучшим голкипером прошедшего розыгрыша Премьер-лиги.

Напомним, что Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вратарь является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.