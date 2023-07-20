В Италии считают, что Слуцкий сыграл важную роль в росте Кварацхелии

Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло ответил на вопрос, знают ли в Италии Леонида Слуцкого, который тренировал Хвичу Кварацхелию в «Рубине».

«Здесь о Слуцком мало что было сказано, но он, безусловно, сыграл важную роль в росте Кварацхелии, который обладает врожденными качествами, которые даже не нужно тренировать», — цитирует Петраццуоло «РБ Спорт».

Главное, чтобы грузинскому таланту не мешали травмы, добавил журналист.

В 43 матчах минувшего сезона Кварацхелия принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 мячей и записал в свой актив 17 результативных передач.

Новый сезон чемпионата Италии ориентировочно стартует 19 августа.