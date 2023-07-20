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Орещук назвал условие возобновления интереса грандов к Захаряну

20 Июля 2023 • 19:43 Комментировать
Динамо Москва
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Краснодар
Через 22 ч. 33 мин.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что изначально был уверен, что «Фейеноорд» не даст больше восьми миллионов евро за полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна, так как голландцы в последнее время очень аккуратно тратят деньги.

По мнению функционера, интерес топ-клубов к Захаряну угас после неважного сезона в исполнении молодого футболиста, но это можно исправить.

- Ему нужно провести хороший сезон, чтобы опять такие гранды, как «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Реал», вышли на него, - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что Тransfermarkt оценивает 20-летнего хавбека в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Арсен Захарян
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