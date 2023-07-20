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Ахметов: На данный момент не перейду в «Спартак»

20 Июля 2023 • 19:40 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов назвал коллектив, в котором он точно не стал бы играть.

«На данный момент — «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда, никто не знает, что будет завтра», — заявил футболист «быков» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Ахметов выступал за «армейцев» с 2018 по 2022 год, позже присоединившись к «Краснодару». В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провёл 40 матчей в рамках всех состязаний, забив четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ильзат Ахметов
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