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«Краснодар» может подписать защитника «Палмейраса» слухи

20 Июля 2023 • 19:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 22 ч. 38 мин.

Центральный защитник «Палмейраса» Луан может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает Placar, 30-летний бразильский футболист уже получил официальное предложение от «быков». По информации источника, Луан готов вести переговоры с представителями российской команды.

Футболист всю карьеру провел в Бразилии. За «Палмейрас» он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Луан появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Трансферная стоимость бразильского защитника оценивается в два с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Палмейрас Луан трансферы футбола - лето 2023
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