Центральный защитник «Палмейраса» Луан может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Как сообщает Placar, 30-летний бразильский футболист уже получил официальное предложение от «быков». По информации источника, Луан готов вести переговоры с представителями российской команды.
Футболист всю карьеру провел в Бразилии. За «Палмейрас» он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Луан появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.
Трансферная стоимость бразильского защитника оценивается в два с половиной миллиона евро.
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