Центральный защитник «Палмейраса» Луан может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает Placar, 30-летний бразильский футболист уже получил официальное предложение от «быков». По информации источника, Луан готов вести переговоры с представителями российской команды.

Футболист всю карьеру провел в Бразилии. За «Палмейрас» он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Луан появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Трансферная стоимость бразильского защитника оценивается в два с половиной миллиона евро.