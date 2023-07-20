Петржела: «Не думаю, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Известный чешский тренер Властимил Петржела поделился мнением о шансах форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в бомбардирской гонке нового сезона.

- Я не думаю, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром РПЛ. Он может стать лучшим бомбардиром в «Локомотиве», - приводит слова Петржелы Metaratings.

Также чешский специалист добавил, что больше всех голов забьет игрок «Зенита» либо представитель одного из столичных коллективов.

Напомним, что Артём Дзюба вернулся в Премьер-лигу посреди прошлого сезона и в 13 матчах забил восемь мячей. Лучшим стал зенитовец Малком с результатом в 23 гола.