Колыванов: Увольнение Черчесова — несправедливое решение

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

«Черчесов провел в команде хорошую работу. Он приводил «Ференцварош» к чемпионству, и в еврокубках они в прошлом сезоне успешно выступали. Это несправедливое решение», — заявил Колыванов Rusfootball.

По мнению специалиста, Черчесов является опытным тренером, который может найти работу в Российской премьер-лиге, ведь команды не всегда стартуют удачно.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что 59-летний Черчесов может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

