Тарханов встал на защиту Черчесова

Тренер Александр Тарханов отреагировал на уход из «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Любое увольнение всегда несправедливо. Он выиграл всё на внутренней арене, ну бывают такие игры, когда что-то не получается», - приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

68-летний специалист также поделился мнением о перспективах Черчесова. Тарханов считает, что он мог бы тренировать в Саудовской Аравии, а также дождаться своего шанса в Премьер-лиге, но российские клубы вряд ли сейчас обратятся к его кандидатуре, ведь чемпионат стартует уже в пятницу.

Станислав Черчесов отработал в Венгрии полтора года, выиграл с «Ференцварошем» два чемпионства и Кубок.