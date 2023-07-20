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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев не смог оценить перспективы «Сочи» с Хохловым

20 Июля 2023 • 18:53 Комментировать
Сочи
...
Балтика
23.07 20:00

Известный российский тренер Валерий Газзаев ответил на вопрос о перспективах «Сочи» под руководством Дмитрия Хохлова.

«Хохлов сменил Бердыева, но качественного рывка мы не увидели. Ничего толком не изменилось. Команда показала свой худший результат в своей истории в РПЛ. Не знаю, что ждёт сочинцев в новом чемпионате», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что прошлый сезон Премьер-лиги России «Сочи» завершил на 10-й позиции.

В стартовом туре чемпионата России «Сочи» будет играть против «Балтики». Команды сыграют в воскресенье, 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Дмитрий Хохлов Сочи
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СОЧИ БАЛТИКА
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