Газзаев не смог оценить перспективы «Сочи» с Хохловым

Известный российский тренер Валерий Газзаев ответил на вопрос о перспективах «Сочи» под руководством Дмитрия Хохлова.

«Хохлов сменил Бердыева, но качественного рывка мы не увидели. Ничего толком не изменилось. Команда показала свой худший результат в своей истории в РПЛ. Не знаю, что ждёт сочинцев в новом чемпионате», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что прошлый сезон Премьер-лиги России «Сочи» завершил на 10-й позиции.

В стартовом туре чемпионата России «Сочи» будет играть против «Балтики». Команды сыграют в воскресенье, 23 июля.