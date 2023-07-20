Мостовой не верит, что Пиняев может стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Вряд ли Пиняев на это способен. До лучшего бомбардира ему пока далеко — есть более опытные ребята в списке претендентов. Но 10 мячей способен забить — это более реальная для него задача», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, 18-летний Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» прошлой зимой. В составе «железнодорожников» вингер провел 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

В первом туре нового сезона чемпионата России подопечные Михаила Галактиона сыграют с «Рубином». Поединок пройдет 22 июля и начнется в 17:30 по мск.