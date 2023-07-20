​Газзаев верит, что Личка создаст яркую команду в «Динамо»

Известный российский тренер Валерий Газзаев ответил на вопрос о перспективах «Динамо» под руководством Марцела Лички. Как известно, чешский специалист принял московскую команду летом. Ранее Личка успешно работал в «Оренбурге».

«Интересный специалист. Его «Оренбург» порой радовал глаз. В «Динамо» собрана очень перспективная молодёжь. Это и Захарян, и Тюкавин. Если Личка сможет раскрыть полностью их потенциал, то мы получим очень яркую команду», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Матч первого тура нового чемпионата России «Динамо» проведёт уже в пятницу, 21 июля. Команда Марцела Лички будет играть против «Краснодара» на своём поле.

Напомним, что в прошлом сезоне Премьер-лиги «Динамо» заняло лишь девятое место. Весной «бело-голубые» попрощались со Славишей Йокановичем из-за плохих результатов.