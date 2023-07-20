Газзаев: «Не думаю, что Дзюба будет разлагать коллектив»

Известный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на мнения о том, что нападающий Артём Дзюба может плохо влиять на атмосферу после подписания нового трудового соглашения с «Локомотивом».

«Я в такой сценарий не верю. Дзюба - профессионал, большой мастер. Он по-прежнему голоден до побед, до трофеев. Не думаю, что он будет разлагать коллектив», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Газзаев считает, что Дзюба продолжит приносить пользу «Локомотиву».

В стартовом туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Рубина» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 22 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.