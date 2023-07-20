В агентстве защитника «Атлетико Минейро» Рубенса в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны московского «Динамо».

Ранее в СМИ сообщалось, что «бело-голубые» предложили бразильскому клубу пять миллионов евро за Рубенса.

«Да, «Динамо» снова им интересуется», — заявили в агентстве футболиста.

Стоит отметить, что «Динамо» и год назад проявляло интерес к латералю из Бразилии. Однако, по нашей информации, летом этот трансфер маловероятен, но зимой стороны могут вернуться к обсуждению сделки.

Контракт Рубенса с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.