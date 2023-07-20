​Агент Карпукаса подтвердил, что игрок близок к подписанию нового контракта

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Локомотива» Артёмом Карпукасом, прокомментировал информацию о том, что 21-летний футболист в скором времени подпишет новый контракт.

Ранее сообщалось, что новое трудовое соглашение Карпукаса с московским клубом будет рассчитано до конца июня 2027 года.

«Мы действительно близки к заключению нового контракта, но пока не готов раскрывать его детали», - сказал Клюев, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В стартовом туре Премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Рубин». Матч пройдёт в ближайшую субботу, 22 июля.