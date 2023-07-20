​«Локомотив» продлит контракт с Карпукасом

Полузащитник Артём Карпукас в ближайшее время должен продлить контракт с «Локомотивом». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», новое трудовое соглашение Карпукаса будет рассчитано до конца сезона 2026/2027.

По данным источника, в настоящий момент идут последние согласования нового контракта Карпукаса.

Артём Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». За первую команду 21-летний хавбек успел провести 41 матч. В них Карпукас записал на свой счёт два гола и один голевой пас.

Первый матч нового чемпионата «Локомотив» проведёт 22 июля – против «Рубина» на своём поле.