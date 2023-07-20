Балахнин: Если уйдет Малком, то «Зенит» станет слабее

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном уходе Малкома из петербургского «Зенита».

«Если уйдет Малком, то, конечно, они станут слабее. Но все мы понимаем, что они спокойно смогут его заменить. Пока гадать нет смысла. В любом случае «Зенит» — претендент на чемпионство, но всё может быть», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению Балахнина, предпосылок к появлению интриги в российском чемпионате нет, отметив, что «Спартак» не является главным конкурентом «сине-бело-голубых».

Напомним, что «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей Премьер-лиги, в четырёх из которых участвовал Малком. Ранее появилась информация об интересе аравийского «Аль-Хиляля» к бразильскому нападающему.