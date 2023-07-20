​«Фейеноорд» взял паузу в переговорах по Захаряну

Полузащитник Арсен Захарян находится на радаре «Фейеноорда». При этом чемпион Нидерландов взял паузу в переговорном процессе, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». После того, как «Динамо» отклонило предложение «Фейеноорда» в 6 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусами, клуб из Роттердама дал понять, что Захарян для него сейчас не является приоритетным игроком на усиление. Чемпионы Нидерландов решат другие трансферные вопросы, после чего могут снова возобновить переговоры по Захаряну.

Отмечается, что «Динамо» хочет выручить за 20-летнего Арсена Захаряна не меньше 15 миллионов евро.