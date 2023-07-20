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Газзаев оценил прогресс «Ростова» при Карпине

20 Июля 2023 • 17:29 Комментировать

Бывший наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре и перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне.

«Игроки прогрессируют, набираются опыта. Видна рука тренера — Валерия Карпина. «Ростов» движется поступательно. Показывает довольно содержательный футбол. В принципе, дончане при удачном стечении обстоятельств могут зацепиться за тройку», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, главной проблемой «жёлто-синих» является спад во второй половине сезона, что не даёт «Ростову» качественно закончить кампанию на высоком месте. По мнению эксперта, тренерский штаб может допускать просчёты при подготовке и в распределении сил.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Ростов» занял четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Валерий Газзаев
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