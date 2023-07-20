​Дивеев долго не сыграет за ЦСКА – названы сроки

Защитник Игорь Дивеев не поможет ЦСКА в ближайшее время. Агент 23-летнего футболиста Олег Ерёмин подтвердил, что Дивееву предстоит перенести хирургическое вмешательство.

По данным «Чемпионата», Дивеев пропустит как минимум три месяца. Точные сроки будут зависеть от результатов операции.

Напомним, что Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против «Зенита». Битву за трофей ЦСКА проиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Ближайшую игру ЦСКА проведёт в субботу, 22 июля. Команда Владимира Федотова будет играть против «Урала» на выезде в первом туре РПЛ.