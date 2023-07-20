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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дивеева прооперируют, травма серьёзная

20 Июля 2023 • 17:21 Комментировать

Защитник Игорь Дивеев угодил в лазарет ЦСКА во время матча за Суперкубок России против «Зенита». Тогда футболист был заменён уже в перерыве.

Агент Олег Ерёмин, который работает с Дивеевым, поделился новостями о состоянии 23-летнего футболиста.

«Игорю потребуется операция. Не знаем, в России будет проходить или нет, выбирают место. Получается, травма серьёзная», - сказал Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Агент Дивеева отметил, что даже приблизительные сроки восстановления игрока пока что неизвестны.

В первом туре чемпионата России ЦСКА сыграет против «Урала». Матч пройдёт в субботу, 22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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