​Дивеева прооперируют, травма серьёзная

Защитник Игорь Дивеев угодил в лазарет ЦСКА во время матча за Суперкубок России против «Зенита». Тогда футболист был заменён уже в перерыве.

Агент Олег Ерёмин, который работает с Дивеевым, поделился новостями о состоянии 23-летнего футболиста.

«Игорю потребуется операция. Не знаем, в России будет проходить или нет, выбирают место. Получается, травма серьёзная», - сказал Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Агент Дивеева отметил, что даже приблизительные сроки восстановления игрока пока что неизвестны.

В первом туре чемпионата России ЦСКА сыграет против «Урала». Матч пройдёт в субботу, 22 июля.