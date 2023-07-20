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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Зенит» — фаворит РПЛ, но не всё решает класс»

20 Июля 2023 • 17:11 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
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22.07 15:15

Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о том, будет ли борьба за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Может быть, но «Зенит» — явный фаворит, потому что у команды ударная атакующая группа. Несомненно, она выше классом, чем у соперников, но не все решает класс. Мотивация тоже важна», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона «Зенит» в очередной раз завоевал золотые медали Российской премьер-лиги. Отрыв «сине-бело-голубых» от ЦСКА (2-е место) составил 12 очков.

В первом туре чемпионата России команда Сергея Семака встретится в гостях с «Пари НН». Поединок пройдет 22 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 15:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ринат Билялетдинов
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