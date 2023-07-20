​Марио Фернандес высказался о конкуренции в «Зените»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о том, готов ли он действовать в центре или слева, учитывая конкуренцию на правом фланге обороны.

«В «Зените» замечательные игроки высокого уровня, уровень команды очень высок, и я знаю, с какими трудностями придётся столкнуться. Если тренер захочет видеть меня в центре или где-то ещё, я буду готов помогать команде», - сказал Фернандес журналистам во время своей презентации.

Напомним, что Марио Фернандес заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1». За питерский клуб защитник будет выступать под шестым номером.