Смородская: «Локомотиву» нужен левый защитник и игрок в атаке

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская назвала позиции, которые нужно усилить руководству «железнодорожников».

«Я считаю, что состав «Локомотива» не полностью укомплектован — позиция левого защитника, в атаке тоже не помешает свежая кровь», — рассказала Смородская в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в прошедшем сезоне «железнодорожники» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, вылетев из розыгрыша Кубка на стадии четвертьфинала Пути регионов от «Акрона». Новичками «Локомотива» этим летом стали защитник Илья Самошников и форвард Владислав Сарвели.