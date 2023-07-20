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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газзаев поведал, почему «Зениту» будет сложно защитить чемпионский титул

20 Июля 2023 • 16:46 Комментировать
Пари НН
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Зенит
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22.07 15:15

Уже в пятницу стартует новый чемпионат России. Титул Премьер-лиги снова будет защищать «Зенит», который брал «золото» в каждом из пяти последних сезонов. Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что «сине-бело-голубым» будет сложно защитить титул в новом сезоне.

«Игрокам может не хватить мотивации. Судите сами, пять чемпионств подряд. Победы рано или поздно приедаются. Нужны новые качественные футболисты, голодные до трофеев», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Первый матч в новом чемпионате России «Зенит» проведёт в субботу, 22 июля, - против «Пари НН» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Газзаев
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