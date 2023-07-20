​Газзаев поведал, почему «Зениту» будет сложно защитить чемпионский титул

Уже в пятницу стартует новый чемпионат России. Титул Премьер-лиги снова будет защищать «Зенит», который брал «золото» в каждом из пяти последних сезонов. Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что «сине-бело-голубым» будет сложно защитить титул в новом сезоне.

«Игрокам может не хватить мотивации. Судите сами, пять чемпионств подряд. Победы рано или поздно приедаются. Нужны новые качественные футболисты, голодные до трофеев», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Первый матч в новом чемпионате России «Зенит» проведёт в субботу, 22 июля, - против «Пари НН» на выезде.