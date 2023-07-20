Ташуев — о сборах «Ахмата» в Кисловодске: «Раньше уровень сборов был немного другой»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал минувшие сборы команды, которые прошли в Кисловодске.

«Раньше уровень сборов был немного другой. Организация, спарринг-партнеры тоже отличались. По логистике сборы в Кисловодске непростые, но наши менеджеры, руководство клуба сделали все возможное», — цитирует Ташуева «Чемпионат».

Специалист рассказал, что в товарищеских матчах против команд из низших лиг у игроков возникали проблемы с мотивацией. В целом весь объем работы выполнен, футболисты готовы к сезону, добавил Ташуев.

Первый официальный матч в новом сезоне «Ахмат» проведет 22 июля. Соперником грозненского клуба в первом туре РПЛ будут «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 по мск.