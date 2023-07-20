​Марио Фернандес отреагировал на желание фанатов ЦСКА убрать граффити с ним

Новичок «Зенита» Марио Фернандес высказался по поводу запуска фанатами ЦСКА петиции. Поклонники «армейцев» хотят, чтобы граффити с Фернандесом убрали с «ВЭБ Арены».

«Если это произойдёт, меня это очень огорчит. Фанаты ЦСКА должны знать, что я всегда уважал их, как и клуб. Я буду продолжать относиться к ним с уважением. Но если они решат это сделать, это их право. Возможно, это произошло из-за лживых новостей», - сказал Фернандес журналистам.

Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА в 2012-2022 годах. Теперь же защитник сделал выбор в пользу «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде.