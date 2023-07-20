​Марио Фернандес высказался насчёт слухов о лишнем весе

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался насчёт информации, которая появлялась в прессе перед его трансфером.

«Было много новостей. Думаю, я не всё смог посмотреть и прочитать. Это была одна большая ложь. Было грустно от этих новостей, но у меня уже была возможность рассказать правду. Добавить нечего, я сфокусирован на работе.

Откуда пошли слухи о моём лишнем весе? Не представляю, откуда эти новости появились. Может, даже не хочу знать. Главное, что я знаю правду, моя семья знает правду, бог знает правду. Откуда пошла эта ложь, я не знаю», - сказал Фернандес во время своей презентации.

Напомним, что Марио Фернандес подписал контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год.