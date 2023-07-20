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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев — о предстоящем старте РПЛ: «Настроение у всех хорошее»

20 Июля 2023 • 16:33 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
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22.07 20:00

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о своих ожиданиях перед стартом нового розыгрыша чемпионата России.

«Сейчас все команды подходят с хорошим настроением к началу чемпионата. Настроение у всех хорошее. Все в ожидании, хотят радовать болельщиков, показывать игру и давать результат», — приводит слова Ташуева «Чемпионат».

В чемпионате России – 2022/23 «Ахмат» занял пятое место, повторив свой лучший результат в истории. В первом туре нового сезона РПЛ грозненский клуб будет принимать на своем поле самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 22 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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