Ташуев — о предстоящем старте РПЛ: «Настроение у всех хорошее»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о своих ожиданиях перед стартом нового розыгрыша чемпионата России.

«Сейчас все команды подходят с хорошим настроением к началу чемпионата. Настроение у всех хорошее. Все в ожидании, хотят радовать болельщиков, показывать игру и давать результат», — приводит слова Ташуева «Чемпионат».

В чемпионате России – 2022/23 «Ахмат» занял пятое место, повторив свой лучший результат в истории. В первом туре нового сезона РПЛ грозненский клуб будет принимать на своем поле самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 22 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.