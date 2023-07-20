Мостовой назвал главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто может стать лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне.

«Думаю, это будет игрок команды, которая станет чемпионом или возьмет серебро. Малком, Дзюба — основные претенденты на звание лучшего бомбардира в новом сезоне», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт добавил, что нельзя забывать о Фёдоре Чалове и Александре Соболеве, они тоже могут побороться за звание лучшего голеадора чемпионата России.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром в РПЛ стал нападающий «Зенита» Малком, забив 23 гола. На второй строчке оказался вингер «Спартака» Квинси Промес (21), а замкнул тройку форвард ЦСКА Фёдор Чалов (19).