Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ

20 Июля 2023 • 16:23 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
1 5.40 X 4.15 2 1.60
22.07 15:15

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто может стать лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне.

«Думаю, это будет игрок команды, которая станет чемпионом или возьмет серебро. Малком, Дзюба — основные претенденты на звание лучшего бомбардира в новом сезоне», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт добавил, что нельзя забывать о Фёдоре Чалове и Александре Соболеве, они тоже могут побороться за звание лучшего голеадора чемпионата России.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром в РПЛ стал нападающий «Зенита» Малком, забив 23 гола. На второй строчке оказался вингер «Спартака» Квинси Промес (21), а замкнул тройку форвард ЦСКА Фёдор Чалов (19).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Александр Мостовой Артём Дзюба Фёдор Чалов Александр Соболев Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Дивеева прооперируют, травма серьёзная
17:20 · Россия. Премьер-лига
Тошич считает Чалова топ-форвардом
17:11 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Зенит» — фаворит РПЛ, но не всё решает класс»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес высказался о конкуренции в «Зените»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотиву» нужен левый защитник и игрок в атаке
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев поведал, почему «Зениту» будет сложно защитить чемпионский титул
16:45 · Россия. Премьер-лига
Набабкин вспомнил инцидент с Онопко на тренировке ЦСКА
16:44 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о сборах «Ахмата» в Кисловодске: «Раньше уровень сборов был немного другой»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес отреагировал на желание фанатов ЦСКА убрать граффити с ним
16:39 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Про премиальные лучше у игроков «Зенита» спрашивать»
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес высказался насчёт слухов о лишнем весе
16:33 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о предстоящем старте РПЛ: «Настроение у всех хорошее»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ
15:47 · Россия. Премьер-лига
Гранды РПЛ проваливают продажу абонементов 1
15:46 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где начнут сезон игроки «Локомотива» Марадишвили и Куликов слухи
Все новости
Рекомендуем