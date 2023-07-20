Полузащитник Константин Марадишвили и хавбек Даниил Куликов начнут новый сезон в составе «Локомотива».

Как утверждает Metaratings, оба игрока пока остаются в клубе, несмотря на слухи об их возможном отъезде. Однако сообщается, что футболисты еще могут сменить клубную прописку до конца трансферного окна.

По данным источника, «Урал» и «Рубин» были заинтересованы в приглашении Марадишвили, но екатеринбургский клуб отказался от подписания футболиста.

Ранее сообщалось, что Куликов может стать игроком «Крыльев Советов».

В первом туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Рубином». Матч состоится 22 июля и начнется в 17:30 по мск.