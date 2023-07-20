​Гендиректором «Пари НН» станет областной министр здравоохранения

В «Пари НН» меняется генеральный директор. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Равиль Измайлов покинет эту должность в конце июля. Новым гендиректором клуба станет Давид Мелик-Гусейнов, который сейчас является министром здравоохранения Нижегородской области. Такое решение принял губернатор.

Отмечается, что уход Равиля Измайлова не связан с его разногласиями с главным тренером команды Сергеем Юраном, несмотря на появившиеся слухи.

В первом туре нового чемпионата России «Пари НН» будет принимать «Зенит». Матч пройдёт в субботу, 22 июля.

Напомним, что «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей.