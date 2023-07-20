Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Губерниев спрогнозировал, сколько голов Дзюба забьёт «Зениту» в новом чемпионате

20 Июля 2023 • 15:26 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил перспективы Артёма Дзюбы в новом сезоне. По мнению Губерниева, Дзюба станет лучшим бомбардиром следующего чемпионата России.

Как известно, с февраля текущего года Дзюба выступает за «Локомотив». В августе нападающий отметит свой 35-й день рождения.

«Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата, наколотит больше 20 мячей в ворота самых разных соперников, а «Зениту» забьет восемь», - слова Губерниева из программы «Специальный репортаж» приводит «Матч ТВ» в «Телеграме».

Матчи первого тура Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля включительно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
15:47 · Россия. Премьер-лига
Гранды РПЛ проваливают продажу абонементов
15:46 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где начнут сезон игроки «Локомотива» Марадишвили и Куликов слухи
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректором «Пари НН» станет областной министр здравоохранения
15:37 · Россия. Премьер-лига
Божович видит Эраковича одним из лучших игроков РПЛ
15:34 · Россия. Премьер-лига
Генич: Чемпионом станет «Спартак», а не «Зенит»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Я не думаю об уходе из «Спартака»
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев спрогнозировал, сколько голов Дзюба забьёт «Зениту» в новом чемпионате
15:07 · Россия. Премьер-лига
​В «Пари НН» сменится гендиректор
15:01 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «У Ярошика всё получится в РПЛ»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Смородская раскритиковала задачу на сезон от руководства «Спартака»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» одобрил переговоры Санчеса со «Спартаком» и «Страсбургом»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Семак ответил на вопрос о мотивации игроков «Зенита»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Проиграть клубу с Фарерских островов – это позор»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Махмудов рассказал, кого знает из нынешнего «Спартака»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Червиченко не видит катастрофы в уходе Малкома и Вендела из «Зенита»
Все новости
Рекомендуем