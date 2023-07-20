​Губерниев спрогнозировал, сколько голов Дзюба забьёт «Зениту» в новом чемпионате

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил перспективы Артёма Дзюбы в новом сезоне. По мнению Губерниева, Дзюба станет лучшим бомбардиром следующего чемпионата России.

Как известно, с февраля текущего года Дзюба выступает за «Локомотив». В августе нападающий отметит свой 35-й день рождения.

«Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата, наколотит больше 20 мячей в ворота самых разных соперников, а «Зениту» забьет восемь», - слова Губерниева из программы «Специальный репортаж» приводит «Матч ТВ» в «Телеграме».

Матчи первого тура Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля включительно.