​В «Пари НН» сменится гендиректор

Равиль Измайлов покидает должность генерального директора «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», с понедельника этот пост будет занимать другой специалист.

Отмечается, что Измайлов сам принял решение об уходе из нижегородского клуба. Функционер получил хорошее положение по работе в Москве.

В первом туре чемпионата России «Пари НН» будет принимать «Зенит». Игра пройдёт в субботу, 22 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:15 по московскому времени.

Напомним, что «Пари НН» в прошлом сезоне сохранил прописку в Премьер-лиге за счёт победы в стыковых играх.