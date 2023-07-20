​«Тоттенхэм» одобрил переговоры Санчеса со «Спартаком» и «Страсбургом»

«Тоттенхэм» позволил защитнику Давинсону Санчесу провести переговоры со «Спартаком» и «Страсбургом». Об этом на своих страницах рассказывает портал 90min.

Ранее агент Санчеса рассказывал «Евро-Футболу» о продолжении переговорного процесса, в том числе со «Спартаком».

«Тоттенхэм» готов продать 27-летнего Санчеса, которого специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 15 миллионов евро. В лондонском клубе колумбиец провёл шесть сезонов. За это время Санчес отыграл 205 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал один результативный пас на партнёра.