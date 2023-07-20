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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак ответил на вопрос о мотивации игроков «Зенита»

20 Июля 2023 • 14:50 Комментировать

Главный тренер «Челси» Сергей Семак в преддверии старта нового сезона Премьер-лиги ответил на вопрос, как мотивировать футболистов после пяти подряд чемпионских титулов.

«Так же, как и в прошлом году, так же, как в позапрошлом. Нужно играть и показывать, на что мы способны. Самая главная мотивация для нас - побеждать в каждом матче, а как будет складываться чемпионат, посмотрим», - сказал Семак, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

В первом туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Пари НН» на выезде. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 22 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:15 по московскому времени.

Добавим, что сезон РПЛ будет открыт 21 июля матчем между «Динамо» и «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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