​Семак ответил на вопрос о мотивации игроков «Зенита»

Главный тренер «Челси» Сергей Семак в преддверии старта нового сезона Премьер-лиги ответил на вопрос, как мотивировать футболистов после пяти подряд чемпионских титулов.

«Так же, как и в прошлом году, так же, как в позапрошлом. Нужно играть и показывать, на что мы способны. Самая главная мотивация для нас - побеждать в каждом матче, а как будет складываться чемпионат, посмотрим», - сказал Семак, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

В первом туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Пари НН» на выезде. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 22 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:15 по московскому времени.

Добавим, что сезон РПЛ будет открыт 21 июля матчем между «Динамо» и «Краснодаром».