Колосков: «Проиграть клубу с Фарерских островов – это позор»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал сенсационное увольнение Станислава Черчесова из «Ференцвароша». Минувшим вечером этот клуб под руководством россиянина проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов – 0:3, покинув квалификацию в Лигу чемпионов.

«С одной стороны, увольнение Черчесова — неожиданность. Но я даже в страшном сне не видел, что «Ференцварош» может проиграть клубу с Фарерских островов. Если смотреть с другой стороны, неожиданностей тут нет— типичная ситуация с любым тренером, который проигрывает с таким позором», - цитирует Колоскова «Чемпионат».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» на протяжении последних полутора лет карьеры.