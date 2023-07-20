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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Проиграть клубу с Фарерских островов – это позор»

20 Июля 2023 • 14:38 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал сенсационное увольнение Станислава Черчесова из «Ференцвароша». Минувшим вечером этот клуб под руководством россиянина проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов – 0:3, покинув квалификацию в Лигу чемпионов.

«С одной стороны, увольнение Черчесова — неожиданность. Но я даже в страшном сне не видел, что «Ференцварош» может проиграть клубу с Фарерских островов. Если смотреть с другой стороны, неожиданностей тут нет— типичная ситуация с любым тренером, который проигрывает с таким позором», - цитирует Колоскова «Чемпионат».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» на протяжении последних полутора лет карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Вячеслав Колосков Станислав Черчесов
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