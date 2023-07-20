Червиченко не видит катастрофы в уходе Малкома и Вендела из «Зенита»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко оценил потенциальный уход из питерского «Зенита» двух ключевых игроков. Речь идёт о форварде Малкоме Филипе и хавбеке Маркусе Венделе.

«Малком в «Зените» - не звезда, которая заменяет полкоманды. Не топовый лидер и не боевая мощь, которая тащит на себе команду и решает всё в одиночку. Полагаю, без Малкома и Вендела «Зенит» доедет», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что по последним слухам Вендел близок к возвращению в Бразилию, а Малком может перебраться в Саудовскую Аравию.