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Червиченко не видит катастрофы в уходе Малкома и Вендела из «Зенита»

20 Июля 2023 • 14:27 Комментировать
Пари НН
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Зенит
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22.07 15:15

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко оценил потенциальный уход из питерского «Зенита» двух ключевых игроков. Речь идёт о форварде Малкоме Филипе и хавбеке Маркусе Венделе.

«Малком в «Зените» - не звезда, которая заменяет полкоманды. Не топовый лидер и не боевая мощь, которая тащит на себе команду и решает всё в одиночку. Полагаю, без Малкома и Вендела «Зенит» доедет», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что по последним слухам Вендел близок к возвращению в Бразилию, а Малком может перебраться в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко Малком Филипе Маркус Вендел
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