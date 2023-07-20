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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Большая вероятность, что Черчесов возглавит клуб РПЛ»

20 Июля 2023 • 14:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший российский форвард Руслан Пименов предрекает, что Станислав Черчесов продолжит свою тренерскую карьеру в Российской премьер-лиге.

«Конечно, решение от руководства «Ференцвароша» импульсивное. Но такие поражения очень неприятны для имиджа любого клуба. Теперь существует большая вероятность, что Черчесов возглавит клуб РПЛ. Посмотрим, кого уволят первым», - делится Пименов своим прогнозом для «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов минувшим вечером потерял своё место работы. Его «Ференцварош» разгромно проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов (0:3) и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует завтра, 21 июля матчем между столичным «Динамо» и «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Станислав Черчесов
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