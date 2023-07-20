Пименов: «Большая вероятность, что Черчесов возглавит клуб РПЛ»

Бывший российский форвард Руслан Пименов предрекает, что Станислав Черчесов продолжит свою тренерскую карьеру в Российской премьер-лиге.

«Конечно, решение от руководства «Ференцвароша» импульсивное. Но такие поражения очень неприятны для имиджа любого клуба. Теперь существует большая вероятность, что Черчесов возглавит клуб РПЛ. Посмотрим, кого уволят первым», - делится Пименов своим прогнозом для «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов минувшим вечером потерял своё место работы. Его «Ференцварош» разгромно проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов (0:3) и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует завтра, 21 июля матчем между столичным «Динамо» и «Краснодаром».