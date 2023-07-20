В «Ахмате» сообщили, где продолжит карьеру Конате

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался насчет возможного ухода из клуба нападающего Мохамеда Конате.

«Мохамед - профессионал, старательный. Он тщательно готовится и работает на благо команды. Конате остаётся в «Ахмате». Он наш футболист, готовится к сезону», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Конате защищает цвета грозненского коллектива с лета 2021 года. Контракт 25-летнего африканца рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Мохамед забил 11 голов в 24 матчах.