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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела советует Черчесову вернуться в РПЛ

20 Июля 2023 • 14:00 Комментировать
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21.07 19:00

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на увольнение Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша». Вчера его уже бывший клуб вылетел из квалификации в Лигу чемпионов от скромного «Клаксвика» с Фарерских островов.

«Думаю, работу в европейском чемпионате он не найдёт, ему следует вернуться в Россию, так как выдающимся тренером он не является. А рассчитывать на приглашение от хороших европейских команд ему будет трудно», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Чешский специалист добавил, что увольнение Черчесова не связано с политическими причинами.

«Если бы его хотели уволить по политическим причинам – это сделали бы намного это раньше», - заключил эксперт.

​Сёмин оценил перспективы Черчесова

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Станислав Черчесов
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