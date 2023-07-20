Петржела советует Черчесову вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на увольнение Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша». Вчера его уже бывший клуб вылетел из квалификации в Лигу чемпионов от скромного «Клаксвика» с Фарерских островов.

«Думаю, работу в европейском чемпионате он не найдёт, ему следует вернуться в Россию, так как выдающимся тренером он не является. А рассчитывать на приглашение от хороших европейских команд ему будет трудно», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Чешский специалист добавил, что увольнение Черчесова не связано с политическими причинами.

«Если бы его хотели уволить по политическим причинам – это сделали бы намного это раньше», - заключил эксперт.

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