Новичок «Спартака» Медина может сыграть с «Оренбургом»

Новичок московского «Спартака» Хесус Медина, скорее всего, примет участие в поединке первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Об этом стало известно журналистам издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что парагвайский легионер пропустил недавний товарищеский матч «красно-белых» против «Нефтчи» из-за травмы.

Встреча «Спартака» против «Оренбурга» состоится в ближайший уик-энд. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Хесус перешел в «Спартак» из ЦСКА этим летом. Хавбек заключил с «красно-белыми» долгосрочный контракт, рассчитанный на три года.