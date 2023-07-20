«Фейеноорд» отказался платить за Захаряна больше 8 млн евро

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян может переехать из России в Нидерланды. Серьёзный интерес к воспитаннику «Динамо» проявляет «Фейеноорд». Впрочем, чемпионы Эредивизие отказались менять первоначальное предложение по трансферу 20-летнего Захаряна. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», «Фейеноорд» не может заплатить за полузащитника больше 8 миллионов евро.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро. За первую команду «Динамо» полузащитник провёл 84 матча, в которых забил 17 голов и отдал 24 голевых паса.