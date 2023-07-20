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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Тень Черчесова теперь висит над всеми тренерами клубов из топ-8 РПЛ»

20 Июля 2023 • 13:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал самую громкую новость минувшего вечера – отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша» из-за разгромного поражения от «Клаксвика» с Фарерских островов (0:3).

«Не сомневаюсь, что теперь Черчесов вернётся в РПЛ. Новость об увольнении грустная, но я немного соскучился по Станиславу Саламовичу – хочется увидеть его в нашем чемпионате. Думаю, над всеми тренерами из клубов топ-8 или даже топ-10 уже волей-неволей висит тень Черчесова», - цитирует Мора «РБ Спорт».

Напомним, что последним российским клубом в карьере Черчесова на данный момент было московское «Динамо». Специалист покинул его восемь лет назад.

Сёмин оценил тренерский уровень Черчесова

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Эдуард Мор
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