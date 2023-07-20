Набабкин: «Непонятно, как Россия не вышла из группы на Евро-2012»

Экс-футболист сборной России Кирилл Набабкин поделился воспоминаниями о чемпионате Европы – 2012.

«На Евро-2012 у нас была очень сильная сборная. Для меня совершенно непонятно, как тогда не вышли из группы. Казалось, что можем дойти до финала. Все понимали, куда мы приехали. Возможно, поймали небольшой расслабон после Италии и Чехии», - сказал Набабкин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что перед чемпионатом Европы в 2012 году сборная России в товарищеском матче разгромила Италию со счётом 3:0. В первой игре на самом Евро российская национальная команда разнесла Чехию со счётом 4:1. Дальше россияне сыграли вничью с Польшей (1:1) и проиграли Греции (0:1). Как следствие, Россия заняла лишь третье место в группе и вылетела из турнира.

Отметим, что главным тренером сборной России на Евро-2012 был нидерландец Дик Адвокат.