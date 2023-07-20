Сёмин оценил тренерский уровень Черчесова

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста рулевого венгерского «Ференцвароша».

«Станислав очень хорошо работал в «Ференцвароше», но, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое. Черчесов - тренер высокого уровня», - передает слова Сёмина издание Metaratings.ru.

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» неожиданно уступил фарерскому «Клаксвику» по сумме двух матчей (0:0, 0:3) и вылетел из турнира. Команда продолжит выступления в Лиге конференций.