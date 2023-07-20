В «Фрозиноне» отказались от услуг Кокорина

В итальянском клубе Серии А «Фрозиноне» отказались от услуг российского нападающего Александра Кокорина, будущее которого до сих пор остаётся неопределённым.

«Кокорин? Нет, спасибо», - ответил «РБ Спорт» Гуидо Ангелоцци, председатель правления «Фрозиноне».

Не так давно СМИ сообщали о том, что «Фиорентина», которой принадлежит Кокорин, предлагала россиянина некоторым клубам второй половины турнирной таблицы Серии А.

Напомним, что в минувшем сезоне Кокорин стал одним из лучших игроков чемпионата Кипра в составе «Арсиа» из Лимасола. Его клуб стал чемпионом страны.